Белоруска Зуева выиграла серебро на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске

Белоруска Марина Зуева завоевала серебро на домашнем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит на овале «Минск-Арены».

Марина Зуева с результатом 4 минуты 11,63 секунды заняла второе место на дистанции 3000 м. Победу здесь одержала бронзовая медалистка Олимпиады-2018 голландка Антуанетт де Йонг (4.08,85), бронза у Ивейн Блонден из Канады (4.11,77).

Для 25-летней Марины Зуевой это первая в карьере награда на этапах Кубка мира.

20-летний белорус Игнат Головатюк с результатом 1.11,07 на домашнем этапе Кубка мира занял 10-е место на дистанции 1000 м. В призовую тройку здесь вошли двукратный олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 голландец Кьельд Нюис (1.09,23), еще один предсавитель Нидерландов Кай Вербий (1.09,40) и олимпийский чемпион Игр-2018 норвежец Хавард Холмефьорд Лоренцен (1.09,45).

Этап Кубка мира в Минске завершает олимпийский сезон лучших конькобежцев мира. В Минск прибыли около 80 спортсменов из 16 стран, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр 2018 года.