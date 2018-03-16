Салах оформил покер, забив 28 голов в АПЛ, и обогнал Кейна

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил покер в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:0).

Салах забил 25-й, 26-й, 27-й и 28-й голы в 30 матчах АПЛ и обогнал форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна (24 гола в 29 играх).

25-летний вингер сборной Египта единолично возглавляет гонку бомбардиров. Кейн получил травму и вернется в строй не ранее апреля.

В тройку лучших снайперов лиги входит также нападающий «Ман Сити» Серхио Агуэро (21 гол в 24 матчах).