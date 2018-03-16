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НБА. «Новый Орлеан» – «Хьюстон», «Сан-Антонио» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
17.03.2018 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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