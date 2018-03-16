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НБА. «Новый Орлеан» – «Хьюстон», «Сан-Антонио» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

17.03.2018 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. «Новый Орлеан» примет лидера сезона «Хьюстон».

Вернувшийся в зону плей-офф «Сан-Антонио» сыграет с пятой командой на Западе «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Милуоки – Атланта
Дата проведения
18 марта, 01.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Хьюстон
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Вашингтон – Индиана
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Бруклин – Даллас
Дата проведения
18 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Шарлотт
Дата проведения
18 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Кливленд
Дата проведения
18 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Денвер
Дата проведения
18 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Миннесота
Дата проведения
18 марта, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Сакраменто
Дата проведения
18 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Финикс – Голден Стэйт
Дата проведения
18 марта, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Детройт
Дата проведения
18 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 53
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

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