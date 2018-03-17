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Моуринью о победе над «Брайтоном»: «Некоторые футболисты «МЮ» боялись играть»

18.03.2018 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (2:0).

«Мы играли не так, как я хотел. Понятно, что мы заслужили победу, мы контролировали игру, но сыграли не лучшим образом. Иногда бывает так, что команда не показывает того, над чем работала последние два дня. И это огорчает больше всего.

Мне снова не понравилось взаимодействие в атаке. Виноваты все игроки. Некоторые из них боялись играть. Не буду уточнять, но речь идет о характере, доверии и классе.

Когда солнце светит и все хорошо, мы выигрываем, забиваем, все идет по плану, все игроки – хорошие, хотят играть, хотят получить мяч и уверены в себе.

Когда темно и холодно, поражение или неудачная серия, то не у всех есть уверенность и характер играть должным образом. Любой игрок на поле может получать мяч каждые пять минут, но не каждый способен сказать: «Дайте пас, я хочу играть», – отметил Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (2:0).

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