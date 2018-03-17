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АХЛ. Готовец набрал очки в третьем матче подряд
18.03.2018 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В регулярном чемпионате
Отметим, что в составе гостей результативной передачей отметился белорусский защитник
Добавим, что Готовец набирает очки в третьем матче подряд.
В нынешнем сезоне АХЛ на счету белоруса 11 (1+10) очков в 49 играх при показателе полезности «+8».
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В регулярном чемпионате АХЛ «Техас» дома оказался сильнее «Манитобы» (6:4).
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