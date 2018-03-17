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Ивашко выиграл турнир в Шеньчжене с призовым фондом 75 тысяч долларов

18.03.2018 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Илья Ивашко выиграл турнир в Шеньчжене с призовым фондом 75 тысяч долларов.

Pingshan Open

ATP Challenger

Шеньчжень, Китай

Пизовой фонд – 75 тысяч долларов

Одиночный разряд

Финал

Илья Ивашко (Беларусь, 148 ATP) – Чжан Цзе (Китай, 305 ATP) – 6:4, 6:2

18 марта, 8.45.

 
 
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Белорус Илья Ивашко выиграл турнир в Шеньчжене с призовым фондом 75 тысяч долларов.

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