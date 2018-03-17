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Ивашко выиграл турнир в Шеньчжене с призовым фондом 75 тысяч долларов
18.03.2018 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорус Илья Ивашко выиграл турнир в Шеньчжене с призовым фондом 75 тысяч долларов.
Pingshan Open
ATP Challenger
Шеньчжень, Китай
Пизовой фонд – 75 тысяч долларов
Одиночный разряд
Финал
Илья Ивашко (Беларусь, 148 ATP) – Чжан Цзе (Китай, 305 ATP) – 6:4, 6:2
18 марта, 8.45.
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Белорус Илья Ивашко выиграл турнир в Шеньчжене с призовым фондом 75 тысяч долларов.
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