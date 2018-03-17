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WHL. Белорусский защитник Сапего забросил две шайбы в ворота «Саскатун»
18.03.2018 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата WHL«Принц Альберт Райдерс» в гостях уступил «Саскатун» (4:5).
В составе проигравшей команды сыграл Сергей Сапего, на счету которого две шайбы и показатель полезности «+2».
В нынешнем сезоне на счету Сапего 19 (4+15) очков в 44 матчах при показателе полезности «+4» и 20 минутах штрафа.
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В матче регулярного чемпионата WHL«Принц Альберт Райдерс» в гостях уступил «Саскатун» (4:5).
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