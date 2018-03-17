Релих проведет первую защиту титула WBA против россиянина Трояновского

Белорусский боксер Кирилл Релих проведет первую защиту титула WBA в первом полусреднем весе против экс-чемпиона из России Эдуарда Трояновского.

WBA постановила сторонам, представляющим боксёров, незамедлительно приступить к переговорам. Если за 30 дней договориться не удастся, то состоятся промоутерские торги — победившая сторона получит первоочерёдное право организации боя.

Релих стал чемпионом мира на прошлой неделе, победив по очкам кубинца Рансеса Бартелеми. Всего белорус провел на профессиональном ринге 24 поединка и одержал 22 победы (19 КО). У Трояновского 27 побед в 28 боях (24 КО).