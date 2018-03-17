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Беларусь заняла восьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2018

18.03.2018 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня были разыграны последние комплекты наград на Паралимпийских играх в Пхенчхане. По итогам турнира сборная Беларуси заняла восьмое место в медальном зачете, первыми стали США.

Паралимпийские игры-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Медальный зачет (золото-серебро-бронза-всего)

1. США – 13-15-8 (36)
2. Россия – 8-10-6 (24)
3. Канада – 8-4-16 (28)
4. Франция – 7-8-5 (20)
5. Германия – 7-8-4 (19)
6. Украина – 7-7-8 (22)
7. Словакия – 6-4-1 (11)
8. Беларусь – 4-4-4 (12)
9. Япония – 3-4-3 (10)
10. Голландия – 3-3-1 (7)

 
 
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Сегодня были разыграны последние комплекты наград на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

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