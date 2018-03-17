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Беларусь заняла восьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2018
18.03.2018 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня были разыграны последние комплекты наград на Паралимпийских играх в Пхенчхане. По итогам турнира сборная Беларуси заняла восьмое место в медальном зачете, первыми стали США.
Паралимпийские игры-2018
Пхенчхан, Республика Корея
Медальный зачет (золото-серебро-бронза-всего)
1. США – 13-15-8 (36)
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Сегодня были разыграны последние комплекты наград на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
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