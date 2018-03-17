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Андрей Салангин: «Нет ощущения неловкости от того, что «Торпедо» претендует на место в высшей лиге не по спортивному принципу»

18.03.2018 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор минского «Торпедо» Андрей Салангин поделился мнением о возможности выступить в высшей лиге уже в этом сезоне.

«Лично у меня нет ощущения неловкости от того, что «Торпедо» претендует на место в высшей лиге не по спортивному принципу. Наш клуб может получить такую возможность – почему бы ей не воспользоваться, имея при этом все необходимое для участия в вышке.

Каждый может решить для себя сам, справедливо это или нет. Но я знаю одно: «Торпедо» никоим образом не препятствовало «Крумкачам» продолжить участие в высшей лиге. Денису Шунто необходимо заниматься своими делами и решать свои проблемы, а не искать их причины в ком-либо или чем-либо другом», – сказал Салангин.

«Шунто нужно решать свои проблемы, а не искать их причины в ком-либо или чем-либо». У минского «Торпедо» все под контролем

 
 
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Спортивный директор минского «Торпедо» Андрей Салангин поделился мнением о возможности выступить в высшей лиге уже в этом сезоне.

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