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Андрей Салангин: «Нет ощущения неловкости от того, что «Торпедо» претендует на место в высшей лиге не по спортивному принципу»
18.03.2018 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор минского
«Лично у меня нет ощущения неловкости от того, что «Торпедо» претендует на место в высшей лиге не по спортивному принципу. Наш клуб может получить такую возможность – почему бы ей не воспользоваться, имея при этом все необходимое для участия в вышке.
Каждый может решить для себя сам, справедливо это или нет. Но я знаю одно: «Торпедо» никоим образом не препятствовало «Крумкачам» продолжить участие в высшей лиге. Денису Шунто необходимо заниматься своими делами и решать свои проблемы, а не искать их причины в ком-либо или чем-либо другом», – сказал Салангин.
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Андрей Салангин: «Нет ощущения неловкости от того, что «Торпедо» претендует на место в высшей лиге не по спортивному принципу»
Спортивный директор минского «Торпедо» Андрей Салангин поделился мнением о возможности выступить в высшей лиге уже в этом сезоне.
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