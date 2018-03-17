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Сербский полузащитник Петрович перешел в «Городею»
18.03.2018 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский полузащитник Иван Петрович перешел в «Городею».
Контракт рассчитан на сезон-2018.
Ранее Петрович выступал за клубы сербской суперлиги: «Раднички» Крагуевац (2011-2014) , «Партизан» Белград (2014-2017), словенский «Брежице» (2017, вторая лига).
Участник чемпионата Европы в составе молодежной сборной Сербии U-19 (2011).
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Сербский полузащитник Иван Петрович перешел в «Городею».
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