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Сербский полузащитник Петрович перешел в «Городею»

18.03.2018 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский полузащитник Иван Петрович перешел в «Городею».

Контракт рассчитан на сезон-2018.

Ранее Петрович выступал за клубы сербской суперлиги: «Раднички» Крагуевац (2011-2014) , «Партизан» Белград (2014-2017), словенский «Брежице» (2017, вторая лига).

Участник чемпионата Европы в составе молодежной сборной Сербии U-19 (2011).

Сербский полузащитник Петрович перешел в «Городею»

 
 
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Сербский полузащитник Иван Петрович перешел в «Городею».

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