|
Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене
18.03.2018 14:31 — Новости Спорта | БелТА
Дарья Домрачева. Фото из архива
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. На дистанции в 12,5 км четырехкратная...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии