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Шунто о поиске инвестора осенью-2017: «Позвонил Салангин: «Мироненков очень просит, чтобы вы дали эту информацию в прессу»
18.03.2018 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, каким образом в прессу за несколько туров до окончания чемпионата просочилась информация о возможном приходе Михаила Мироненкова в клуб в качестве инвестора.
– То есть тот таинственный инвестор, о котором вы говорили, – Мироненков?
– Он попросил так сказать. Дня три я не сообщал об этом прессе. Потом позвонил Салангин: Михаил Николаевич очень просит, чтобы вы дали эту информацию. Мол, он поможет. Я не верил, понимал, что меня раскачивают. Но надеялся, что нас хотя бы не будут душить судьи, – сказал Шунто.
Напомним, в ноябре 2017 года на сайте Sport.tut.by
Сообщалось о том, что руководители «Крумкачоў» уже обсудили с потенциальным партнером все детали сотрудничества, в том числе и по участию в управлении клубом. Между тем главным владельцем и председателем правления клуба по-прежнему оставался бы Денис Шунто, доля которого в клубе составляет 100%.
Добавим, что в декабре 2017 года журналист «Прессбола» Александр Добриян
Напомним, минское «Торпедо» по итогам чемпионата Беларуси в первой лиге не сумело оформить путевку в высшую лигу. Из второго дивизионе в элиту поднялись «Смолевичи» и «Луч».
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Шунто о поиске инвестора осенью-2017: «Позвонил Салангин: «Мироненков очень просит, чтобы вы дали эту информацию в прессу»
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, каким образом в прессу за несколько туров до окончания чемпионата просочилась информация о возможном...
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