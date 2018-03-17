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Шунто о поиске инвестора осенью-2017: «Позвонил Салангин: «Мироненков очень просит, чтобы вы дали эту информацию в прессу»

18.03.2018 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, каким образом в прессу за несколько туров до окончания чемпионата просочилась информация о возможном приходе Михаила Мироненкова в клуб в качестве инвестора.

– То есть тот таинственный инвестор, о котором вы говорили, – Мироненков?

– Он попросил так сказать. Дня три я не сообщал об этом прессе. Потом позвонил Салангин: Михаил Николаевич очень просит, чтобы вы дали эту информацию. Мол, он поможет. Я не верил, понимал, что меня раскачивают. Но надеялся, что нас хотя бы не будут душить судьи, – сказал Шунто.

Напомним, в ноябре 2017 года на сайте Sport.tut.by появилась информация о том, что к «Крумкачам» придет новый инвестора, который погасит долги клуба. Однако одно из условий – сохранение прописки в высшей лиге. По итогам сезона, «Крумкачы» завоевали право сезон-2018 начать в высшей лиге.

Сообщалось о том, что руководители «Крумкачоў» уже обсудили с потенциальным партнером все детали сотрудничества, в том числе и по участию в управлении клубом. Между тем главным владельцем и председателем правления клуба по-прежнему оставался бы Денис Шунто, доля которого в клубе составляет 100%.

Добавим, что в декабре 2017 года журналист «Прессбола» Александр Добриян поделился информацией о том, что существует вариант слияния минского «Торпедо» и «Крумкачоў» в одну команду.

Напомним, минское «Торпедо» по итогам чемпионата Беларуси в первой лиге не сумело оформить путевку в высшую лигу. Из второго дивизионе в элиту поднялись «Смолевичи» и «Луч».

 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, каким образом в прессу за несколько туров до окончания чемпионата просочилась информация о возможном...

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