|
Домрачева о том, планирует ли одержать 50 побед: «Не загадываю так далеко вперед»
18.03.2018 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка
– В биатлоне всегда важна чистая стрельба, особенно на последнем рубеже. Не всегда это удается, но сегодня у меня получилось. К счастью, это дало мне возможность побороться за победу на последнем круге.
Борьба была очень упорной, все знают, какую форму показывает Анастасия с самого начала сезона. Сегодня она была не менее сильна. Я постаралась сделать все, что в моих силах, и решила попробовать атаковать на последнем подъеме.
– Это ваша 32 победа в карьере. Вы нацеливаетесь на 50?
– Я не загадываю так надолго вперед, стараясь сосредоточиться на гонках, которые провожу сейчас. Это конец сезона, и непросто сохранять силы для соревнований», – сказала Домрачева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свою победу в пасьюте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, передает корреспондент Sports.ru...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии