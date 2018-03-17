Домрачева о том, планирует ли одержать 50 побед: «Не загадываю так далеко вперед»

Белорусская биатлонистка прокомментировала свою победу в пасьюте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, передает корреспондент Sports.ru Мария Александрова.

– В биатлоне всегда важна чистая стрельба, особенно на последнем рубеже. Не всегда это удается, но сегодня у меня получилось. К счастью, это дало мне возможность побороться за победу на последнем круге.

Борьба была очень упорной, все знают, какую форму показывает Анастасия с самого начала сезона. Сегодня она была не менее сильна. Я постаралась сделать все, что в моих силах, и решила попробовать атаковать на последнем подъеме.

– Это ваша 32 победа в карьере. Вы нацеливаетесь на 50?

– Я не загадываю так надолго вперед, стараясь сосредоточиться на гонках, которые провожу сейчас. Это конец сезона, и непросто сохранять силы для соревнований», – сказала Домрачева.