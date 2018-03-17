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Брестское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Беларуси
18.03.2018 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном четвертьфинальном матче Кубка брестское «Динамо» победило на выезде «Слуцк» (2:1, первый матч 2:0).
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в полуфинал. Отметим, что брестчане являются действующим обладателем Кубка.
Ранее в 1/2 финала прошли «Неман» и «Днепр».
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В ответном четвертьфинальном матче Кубка брестское «Динамо» победило на выезде «Слуцк» (2:1, первый матч 2:0).
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