Лукашенко поздравил Домрачеву: «Это была красивая, впечатляющая, а главное – обнадеживающая гонка»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с победой в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

«Это была красивая, впечатляющая, а главное – обнадеживающая гонка. Желаю тебе так же уверенно и ярко провести завершающие старты сезона», – говорится в поздравлении.

На дистанции в 12,5 км Домрачева допустила два промаха, но показала хороший ход по дистанции и победила – 30 мин. 37,4 сек. (1+0+1+0).

Занявшая второе место лидер общего зачета Анастасия Кузьмина из Словакии отстала от белоруски на 9,2 сек. (0+2+2+0). Бронзовым призером стала американка Сьюзанн Данкли – +29,5 сек. (1+0+1+0).