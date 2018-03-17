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Индиан-Уэллс (WTA). 20-летние Касаткина и Осака разыграют крупнейший титул
18.03.2018 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дарья Касаткина и Наоми Осака в Индиан-Уэллсе впервые сыграют друг с другом и за титул обязательного «Премьера». Начало матча – 21:00 по белорусскому времени.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 18 марта 2018
Premier Mandatory
Призовой фонд – 8 648 508 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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Дарья Касаткина и Наоми Осака в Индиан-Уэллсе впервые сыграют друг с другом и за титул обязательного «Премьера».
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