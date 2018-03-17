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Индиан-Уэллс (WTA). 20-летние Касаткина и Осака разыграют крупнейший титул

18.03.2018 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дарья Касаткина и Наоми Осака в Индиан-Уэллсе впервые сыграют друг с другом и за титул обязательного «Премьера». Начало матча – 21:00 по белорусскому времени.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 18 марта 2018

Premier Mandatory

Призовой фонд – 8 648 508 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Наоми Осака (Япония)  Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
18 марта, 20.00
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 26
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Дарья Касаткина и Наоми Осака в Индиан-Уэллсе впервые сыграют друг с другом и за титул обязательного «Премьера».

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