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Балтийская лига. СКА победил «Добеле» и вышел в «Финал четырех»
18.03.2018 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минский СКА во втором матче четвертьфинала Балтийской Лиги обыграл «Добеле» и вышел в «Финал четырех».
Балтийская лига
1/4 финала
Ответный матч
СКА Беларусь – Добеле Латвия 30:20 (13:13)
СКА: Подшивалов (5), Бровко (4), Ушал (3), Донцов (3), Сончик (3), Гирик (3), Бохан (3), Мороз (2), Алехин (1), Сотник (1), Кривенко (1), Вайлупов (1).
18 марта, 16.00. Латвия, Добеле
Первый матч – 33:20
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Минский СКА во втором матче четвертьфинала Балтийской Лиги обыграл «Добеле» и вышел в «Финал четырех».
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