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Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетик», «Реал» против «Жироны»

18.03.2018 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 29-м туре примеры «Барселона» примет «Атлетик», «Вильярреал» сыграет с «Атлетико», «Реал» встретится с «Жироной».

Чемпионат Испании

29-й тур

Леванте – Эйбар 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Марти, 1:1 – 63 Шарлес, 2:1 – 64 Боатенг.
ЛевантеОласабаль, Коке, Кабако, Робер, Луна (Педро Лопес, 55), Моралес, Лерма, Кампанья (Лукич, 45), Иви Лопес, Паццини (Боатенг, 60), Марти.
ЭйбарДмитрович, Капа, Рамис, Арбилья, Хосе Анхель (Жунка, 73), Эскаланте (Инуи, 58), Дани Гарсия, Жордан, Иван Алехо (Шарлес, 58), Кике, Леон.
Предупреждения:
Кабако (19), Дани Гарсия (33), Марти (34), Лерма (61), Шарлес (69), Лукич (90), Арбилья (90).

 

Депортиво – Лас-Пальмас 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
17 марта, 15.00, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3 Халилович, 1:1 – 22 Альбентоса.
ДепортивоМартинес, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Мунтари (Борхес, 75), Гильерме, Чолак (Баккали, 70), Адриан, Андоне, Перес (Хиль, 84).
Лас-ПальмасЧичисола, Маседо (Симон, 58), Гарсия Сантана, Химо Наварро, Агиррегарай, Кастельяно, Гомес (Домингес, 77), Халилович, Аквилани, Момо, Кальери (Экспосито, 64).
Предупреждения:
Момо (20), Наварро (27), Мунтари (47), Кастельяно (53), Симон (65), Гильерме (84).

 

Валенсия – Алавес 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
17 марта, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Родриго, 2:0 – 33 Дзадза, 2:1 – 49 Собрино, 3:1 – 54, автогол Лагуардиа.
ВаленсияНето, Монтойя, Гарай (Мурильо, 46), Габриэл, Гайя, Солер, Парехо (Максимович, 84), Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго (Вьетто, 72).
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Перес, Пина, Ману Гарсия, Педраса (Ибаи Гомес, 60), Мунир (Гвидетти, 60), Собрино (Бурги, 72).
Предупреждения:
Кондогбиа (45), Пина (56).

 

Реал Сосьедад – Хетафе 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
17 марта, 20.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Виллиан Жозе, 1:1 – 45 Даконам, 1:2 – 51 Анхель.
Реал СосьедадМойя, Одриосола, Навас, Морено, де ла Белья, Субельдия, Ильярраменди, Сурутуса (Хуанми, 73), Каналес (Янузай, 67), Виллиан Жозе, Ойарсабаль (Агиррече, 84).
ХетафеГуаита, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш, Портильо (Мора, 90), Арамбарри, Фажр, Дьедиу, Молина (Дуро, 90), Анхель (Сибасаки, 79).
Предупреждения:
Одриосола (39), Молина (41), Антунеш (49), Арамбарри (69), Фажр (72), Субельдия (76), Анхель (76), Кабрера (77), Ойарсабаль (84), Суарес (90).

 

Бетис – Эспаньол 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
17 марта, 22.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Фирпо, 2:0 – 56 Будебуз, 3:0 – 69 Герреро.
БетисАдан, Манди, Бартра, Амат, Герреро, Фабиан Руис, Гарсия, Гуардадо (Дурмиси, 73), Фирпо, Будебуз (Тельо, 81), Морон (Леон, 75).
ЭспаньолЛопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Дуарте, Кариколь, Гранеро (Вила, 81), Санчес, Санчес, Пьятти (Дардер, 46), Баптистао (Гарсия, 70), Морено.
Предупреждения:
Санчес (36), Герреро (81), Дардер (89), Вила (90).

 

Леганес – Севилья 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
18 марта, 14.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Бустинса, 2:0 – 69 Эрасо, 2:1 – 90 Лайюн.
ЛеганесКуэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Эрасо, Эль-Жар, Рамос, Перес, Амрабат (Бовю, 89), Пирес (Гумбау, 90).
СевильяРико, Кьер, Эскудеро (Арана, 78), Лайюн, Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес (Муриэль, 72), Сарабия, Нолито (Сандро Рамирес, 63), Бен-Йеддер.
Предупреждения:
Эскудеро (40), Амрабат (65), Сарабия (73), Сиовас (77), Нзонзи (80).
Удаление:
Сарабия (84).

 

Барселона – Атлетик 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 марта, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Серджи Роберто, Коутиньо, Паулиньо, Дембеле, Месси, Пако Алькасер.
АтлетикАррисабалага, Мартинес, Нуньес, Саборит, Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Сусаета, Беньят, Сабин Мерино, Иньиго Лекуэ.

 

Сельта – Малага
Дата проведения
18 марта, 20.30, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Атлетико
Дата проведения
18 марта, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Жирона
Дата проведения
18 марта, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
Ссылка на источник 72
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В 29-м туре примеры «Барселона» примет «Атлетик», «Вильярреал» сыграет с «Атлетико», «Реал» встретится с «Жироной».

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