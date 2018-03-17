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Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетик», «Реал» против «Жироны»
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В 29-м туре примеры «Барселона» примет «Атлетик», «Вильярреал» сыграет с «Атлетико», «Реал» встретится с «Жироной».
Чемпионат Испании
29-й тур
- Дата проведения
-
16 марта, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
-
1:0 –
25 Марти,
1:1 –
63 Шарлес,
2:1 –
64 Боатенг.
Леванте –
Оласабаль, Коке, Кабако, Робер, Луна (Педро Лопес, 55), Моралес, Лерма, Кампанья (Лукич, 45), Иви Лопес, Паццини (Боатенг, 60), Марти.
Эйбар –
Дмитрович, Капа, Рамис, Арбилья, Хосе Анхель (Жунка, 73), Эскаланте (Инуи, 58), Дани Гарсия, Жордан, Иван Алехо (Шарлес, 58), Кике, Леон.
- Предупреждения:
-
Кабако
(19), Дани Гарсия
(33), Марти
(34), Лерма
(61), Шарлес
(69), Лукич
(90), Арбилья
(90).
- Дата проведения
-
17 марта, 15.00, «Риасор»
- Голы:
-
0:1 –
3 Халилович,
1:1 –
22 Альбентоса.
Депортиво –
Мартинес, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Мунтари (Борхес, 75), Гильерме, Чолак (Баккали, 70), Адриан, Андоне, Перес (Хиль, 84).
Лас-Пальмас –
Чичисола, Маседо (Симон, 58), Гарсия Сантана, Химо Наварро, Агиррегарай, Кастельяно, Гомес (Домингес, 77), Халилович, Аквилани, Момо, Кальери (Экспосито, 64).
- Предупреждения:
-
Момо
(20), Наварро
(27), Мунтари
(47), Кастельяно
(53), Симон
(65), Гильерме
(84).
- Дата проведения
-
17 марта, 18.15, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
19 Родриго,
2:0 –
33 Дзадза,
2:1 –
49 Собрино,
3:1 –
54, автогол Лагуардиа.
Валенсия –
Нето, Монтойя, Гарай (Мурильо, 46), Габриэл, Гайя, Солер, Парехо (Максимович, 84), Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго (Вьетто, 72).
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Перес, Пина, Ману Гарсия, Педраса (Ибаи Гомес, 60), Мунир (Гвидетти, 60), Собрино (Бурги, 72).
- Предупреждения:
-
Кондогбиа
(45), Пина
(56).
- Дата проведения
-
17 марта, 20.30, «Аноэта»
- Голы:
-
1:0 –
23 Виллиан Жозе,
1:1 –
45 Даконам,
1:2 –
51 Анхель.
Реал Сосьедад –
Мойя, Одриосола, Навас, Морено, де ла Белья, Субельдия, Ильярраменди, Сурутуса (Хуанми, 73), Каналес (Янузай, 67), Виллиан Жозе, Ойарсабаль (Агиррече, 84).
Хетафе –
Гуаита, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш, Портильо (Мора, 90), Арамбарри, Фажр, Дьедиу, Молина (Дуро, 90), Анхель (Сибасаки, 79).
- Предупреждения:
-
Одриосола
(39), Молина
(41), Антунеш
(49), Арамбарри
(69), Фажр
(72), Субельдия
(76), Анхель
(76), Кабрера
(77), Ойарсабаль
(84), Суарес
(90).
- Дата проведения
-
17 марта, 22.45, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
1:0 –
34 Фирпо,
2:0 –
56 Будебуз,
3:0 –
69 Герреро.
Бетис –
Адан, Манди, Бартра, Амат, Герреро, Фабиан Руис, Гарсия, Гуардадо (Дурмиси, 73), Фирпо, Будебуз (Тельо, 81), Морон (Леон, 75).
Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Дуарте, Кариколь, Гранеро (Вила, 81), Санчес, Санчес, Пьятти (Дардер, 46), Баптистао (Гарсия, 70), Морено.
- Предупреждения:
-
Санчес
(36), Герреро
(81), Дардер
(89), Вила
(90).
- Дата проведения
-
18 марта, 14.00, «Бутарке»
- Голы:
-
1:0 –
41 Бустинса,
2:0 –
69 Эрасо,
2:1 –
90 Лайюн.
Леганес –
Куэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Эрасо, Эль-Жар, Рамос, Перес, Амрабат (Бовю, 89), Пирес (Гумбау, 90).
Севилья –
Рико, Кьер, Эскудеро (Арана, 78), Лайюн, Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес (Муриэль, 72), Сарабия, Нолито (Сандро Рамирес, 63), Бен-Йеддер.
- Предупреждения:
-
Эскудеро
(40), Амрабат
(65), Сарабия
(73), Сиовас
(77), Нзонзи
(80).
- Удаление:
-
Сарабия
(84).
- Дата проведения
-
18 марта, 18.15, «Камп Ноу»
Барселона –
тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Серджи Роберто, Коутиньо, Паулиньо, Дембеле, Месси, Пако Алькасер.
Атлетик –
Аррисабалага, Мартинес, Нуньес, Саборит, Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Сусаета, Беньят, Сабин Мерино, Иньиго Лекуэ.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 29-м туре примеры «Барселона» примет «Атлетик», «Вильярреал» сыграет с «Атлетико», «Реал» встретится с «Жироной».
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