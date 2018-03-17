БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси

В ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси БАТЭ победил «Ислочь» (2:1, первый матч 2:1). Дубль в матче оформил хавбек борисовчан Мирко Иванич.

Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышли борисовчане.

Напомним, ранее на эту стадию турнира пробились брестское «Динамо», «Неман» и «Днепр».