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БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси
18.03.2018 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси БАТЭ победил «Ислочь» (2:1, первый матч 2:1). Дубль в матче оформил хавбек борисовчан Мирко Иванич.
Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышли борисовчане.
Напомним, ранее на эту стадию турнира пробились брестское «Динамо», «Неман» и «Днепр».
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В ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси БАТЭ победил «Ислочь» (2:1, первый матч 2:1).
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