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БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси

18.03.2018 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси БАТЭ победил «Ислочь» (2:1, первый матч 2:1). Дубль в матче оформил хавбек борисовчан Мирко Иванич.

Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышли борисовчане.

Напомним, ранее на эту стадию турнира пробились брестское «Динамо», «Неман» и «Днепр».

 
 
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В ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси БАТЭ победил «Ислочь» (2:1, первый матч 2:1).

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