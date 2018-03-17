Евгений Хачериди: «Не понимаю, зачем Хацкевич это делает. Играть с «Лацио» левого ЦЗ мне никто не предлагал»

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди в комментарии Tribuna.com подтвердил информацию об отстранении от тренировок с первой командой и заявил, что не отказывался выходить на замену в матче с «Лацио».

- Все обсуждают информацию, которую озвучил Хацкевич , что вы отказались выходить на замену на поле в матче с «Лацио». Почему так случилось?

– Я отдал «Динамо» все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в «Динамо» стать на ворота, поверьте мне, я туда стану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против «Лацио».

Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает.

- Как вы восприняли решение, что вы вне заявки на матч с «Ворсклой» и в дальнейшем будете тренироваться по индивидуальной программе?

– Да, я вне заявки на эту игру, как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу. Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе.

- Есть ли шанс, что вы продлите контракт с «Динамо»?

– На данный момент я игрок «Динамо» Киев и, по крайней мере, буду им еще до лета. Хочу вам сказать одно: перед вами один из самых преданных фанатов «Динамо» Киев с одной стороны, а с другой – профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры. Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни. Чаще всего этого не понимают люди, болельщики и руководство. Но это моя жизнь, и за все принятые мной решения отвечать буду только я и никто другой.

– Появилась информация, что перед вами задержка по выплате зарплаты за 7 месяцев. Это правда?

– Без комментариев.

«Его нужно продать – вырезать опухоль». Хачериди – отработанный материал или крутой защитник?

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