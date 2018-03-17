Олег Дулуб: «Мне не удалось достучаться до ребят — проиграли по желанию»

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды над «Ислочью» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси.

«Если в двух словах: кубковые матчи играются на желании. Все эти переезды, смена покрытий, перепады давления... Мне не удалось достучаться до ребят — проиграли по желанию. В перерыве пытался достучаться до игроков. Очень доволен стартовыми 20 минутами второго тайма: играли агрессивно, с подборами. Как результат — выход в полуфинал», – сказал Дулуб.