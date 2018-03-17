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Олег Дулуб: «Мне не удалось достучаться до ребят — проиграли по желанию»

18.03.2018 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды над «Ислочью» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси. 

«Если в двух словах: кубковые матчи играются на желании. Все эти переезды, смена покрытий, перепады давления... Мне не удалось достучаться до ребят — проиграли по желанию. В перерыве пытался достучаться до игроков. Очень доволен стартовыми 20 минутами второго тайма: играли агрессивно, с подборами. Как результат — выход в полуфинал», – сказал Дулуб. 

 
 
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Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды над «Ислочью» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси.

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