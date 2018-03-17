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Виталий Жуковский: «Очень зол на себя, что не смог переломить сознание парней. Мог повлиять, но постеснялся»

18.03.2018 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог ответного матча 1/4 финала Кубка Беларуси против БАТЭ (1:2, первый матч 1:2).

– Поздравляю БАТЭ с заслуженной победой. Игра была отличной, особенно в первом тайме. К сожалению, дух победителя у нас недостаточно развит. Чувствуется у ребят неверие в себя. Нет такого, что у нас есть вера, что мы можем победить БАТЭ. Это касается нашего клуба полностью — тренеры, игроки — мы должны начинать верить в себя, должны менять психологию. Не смотреть на майки, футболистов, контракты. Мы могли победить сегодня. В первом тайме нам помешал Щербицкий, а во втором — Иванич, который показал высокий уровень. Если мы проиграли оба матча, значит, были слабее соперника.

– Что говорили в раздевалке в перерыве?

– Про дух победителя. Говорил, что мы можем, нужно верить в себя. Значит, у меня слабовато с духом… Наверное, нужно было интенсивнее работать на бровке, нужно поискать в себе, что я неправильно сказал в раздевалке. Мне кажется, мы могли проходить в следующий раунд.

– Как вам Джон, который вернулся в команду?

– Нужно смотреть видео матча. А так он талантливый парень. Да, есть недочеты: зона в защите, диагональная подстраховка. То, что мы говорим, он делает. Но пока он мало поработал с нами. Он довольно качественный футболист.

 – Что конкретно не получилось во втором тайме?

– Все спихивают на психологию. Как тренер скажу: вот вышли соперники на поле, собрались в круг. Милунович подбодрил одноклубников: «Мы должны победить!» И у него глазки-то лидерские смотрят туда. Надеюсь, что у нас еще появятся игроки с именем, лидерскими качествами. Нужно, чтобы у них были глаза, в которых читалось бы: «Давайте! Мы можем! Мы их обыграем!» У БАТЭ были лидеры с такими глазами. Они все сказали на поле. Видно, что наши тоже хотят и могут, но мозг не дает дальше развивать это. Начали прижиматься зачем-то к воротам… Не было ведь установки играть ниже. Видно, что это психологический момент. Думают: «А как это у нас может получиться, что ли?» Думают, что кто-то забьет. А нужно самому брать инициативу, быть зверем. Когда Милунович собрал круг, я сам хотел позвать своих к лавке и показать, что мы обыграем борисовчан. Этого нам не хватает. Очень зол на себя, что не смог переломить сознание парней. Я видел эту ситуацию. Зол на себя, что мог повлиять, но постеснялся, – сказал Жуковский.

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог ответного матча 1/4 финала Кубка Беларуси против БАТЭ (1:2).

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Олег Дулуб: «Мне не удалось достучаться до ребят — проиграли по желанию»
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