Константин Руденок: «Жалко футболистов из «Крумкачоў». Я ментально понимаю их»

Вратарь минского «Торпедо» Константин Руденок поделился мнением о том, что столичный клуб может заменить «Крумкачы» в высшей лиге.

– Думаю, у минского «Торпедо» есть все для участия в высшей лиге. А там уже пускай высшее руководство решает, кто должен играть.

Жалко ребят-футболистов из «Крумкачоў». Честно, не знаком с ними. Но я ментально понимаю их. Долго к этому шли и неплохо выступали в высшей лиге, а в Кубке прошли в четвертьфинал. И сейчас это все потерять… Это очень сложно в психологическом плане. Конечно, жалко. Но что поделать. Это спорт, это жизнь. Так случается. Придется что-то искать, выкарабкиваться, – сказал Руденок в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».