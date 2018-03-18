Сергей Ковальчук: «Ввечерком опять на лыжи на Веснянку. В свободное время есть возможность – где-то в настольный теннис поиграл. Есть возможность – где-то в бильярд»

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о подходах для развития видов спорта, которые должна предпринимать команда Минспорта.

– Скажите, ваше первое мнение о спортивной отрасли: она для нас еще и политическая?

– Спорт – это сегодня и политика, и идеология, как говорит глава государства. А сколько вкладывается средств, сколько внимания этому и со стороны руководства, и со стороны простых людей. Мы не можем сегодня быть в стороне. Чем больше людей будет привлечено к спорту, тем у нас больше будет выбор найти вот этих спортсменов на всех уровнях. Не зависимо от того, школа это, детско-юношеская спортивная школа, училище олимпийского резерва, университетский спорт, предприятия, организации. Людей в стране много занимающихся спортом. Но их должно быть еще больше.

– Спорт – это и идеология, и имидж государства, и здоровье нации. Но в вашем Министерстве еще присутствует слово «туризм». Скажите, как сможете объединить спорт и туризм?

– Так это две неразделимые, две взаимосвязанные части. Вот смотрите: сейчас проходит Кубок мира по конькобежному спорту. Вы посмотрите, сколько представителей Нидерландов здесь находятся. Они клубами сюда приезжают, они туристами сюда приезжают – а это экономика, это привлечение средств в страну. И так должно быть в каждом виде спорта.

Наша страна должна быть узнаваема. Даже если мы смотрим: бежит спортсмен в лыжных гонках в первой десятке, мы видим страну, мы видим флаг. Мы видим наше государство. И люди о нас знают.

Все виды спорта, которые профилируются в стране, мы должны к ним подготовиться, мы должны привлечь сюда людей. Мы должны показать свою страну.

– Судя по вашему виду, вы, наверное, будете самый спортивный министр белорусского спорта.

– Я не претендую на звание самого спортивного министра спорта, но я люблю спорт, я занимаюсь очень многими видами спорта. Очень многими. Какими? Вот сейчас, после проведения мероприятия, вечерком опять на лыжи на Веснянку. Километров 10-15, я думаю, я пробегу – сегодня погода великолепная, лыжная как раз. На этой неделе дважды уже пробежал.

В свободное время есть возможность – где-то в настольный теннис поиграл. Есть возможность – где-то в бильярд. Он спокойный, он вдумчивый вид спорта. Не любительский (просто ударить), а, скажем, профессиональный, где от одного решения может зависеть судьба всей партии.

– Таким же вдумчивым вы будете и министром, наверное?

– Человек должен таким быть вдумчивым на любой должности, на любом месте. Я надеюсь на то, что команда, которая сегодня есть в Министерстве спорта и туризма, команда, которая сегодня в спорте есть в стране, что мы будем принимать правильные решения. Надо уметь слушать друг друга, но еще важнее – уметь слышать друг друга.

Вопросов много. Сейчас мы это все проанализируем, изучим и потом какие-то выводы сделаем, – сказал Ковальчук в эфире СТВ.