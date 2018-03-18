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Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Федерер и дель Потро играют решающий сет
19.03.2018 01:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 25-й раз встретятся Роджер Федерер (1) и Хуан Мартин дель Потро (6). В личном противостоянии со счетом 18-6 ведет швейцарец. За последний год теннисисты встречались четырежды (все – на харде), и трижды победил Федерер.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
8 – 18 марта 2018
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 25-й раз встретятся Роджер Федерер (1) и Хуан Мартин дель Потро (6).
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