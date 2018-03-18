Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Федерер и дель Потро играют решающий сет

В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 25-й раз встретятся Роджер Федерер (1) и Хуан Мартин дель Потро (6). В личном противостоянии со счетом 18-6 ведет швейцарец. За последний год теннисисты встречались четырежды (все – на харде), и трижды победил Федерер.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

8 – 18 марта 2018

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Финал