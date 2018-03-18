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Роналду оформил покер и обогнал Суареса в списке бомбардиров примеры

19.03.2018 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил покер в матче 29-го тура примеры против «Жироны» (6:3).

33-летний португалец забил 22-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, обошел нападающего «Барселоны» Луиса Суареса (21 гол) и поднялся на вторую строчку в списке бомбардиров. Он уступает только форварду каталонцев Лионелю Месси (25).

Роналду в первой части сезона забил только 4 гола в лиге, а в 2018 году – 18. Суарес 10 голов забил в 2017-м и 11 – в 2018-м. У Месси 15 голов в первой части сезона, 10 – во второй.

Отметим, что Месси в 10 сезонах забил не менее 20 голов в чемпионате Испании. Роналду сделал это в девятый раз.

Португальский форвард набрал уже 44 (36+8) очков по системе «гол+пас» и лидирует среди игроков «Реала» в этом сезоне. В тройку входят Лукас Васкес (8+11) и Карим Бензема (8+9).

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил покер в матче 29-го тура примеры против «Жироны» (6:3).

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