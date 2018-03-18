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НХЛ. «Тампа» победила «Эдмонтон» и другие результаты

19.03.2018 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Колорадо – Детройт 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
18 марта, 22.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Ландескуг (Задоров, Маккиннон)
2:0 – 14 Комо (Ньето, Седерберг)
3:0 – 31 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг)
3:1 – 32 Абделькадер (Гленденинг, Фрк)
4:1 – 47 Маккиннон (Ландескуг, Комо)
5:1 – 56 Бэрри (Рантанен, Жирар)
Вегас – Калгари 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Дата проведения
18 марта, 23.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 25 Миллер (Перрон, Шмидт)
2:0 – 26 Карлссон (Нил)
3:0 – 33 Карлссон (Маршессо)
4:0 – 34 Карлссон (Шмидт)
Филадельфия – Вашингтон 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
Дата проведения
19 марта, 00.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Гостисбеер (Жиру)
1:1 – 35 Овечкин (Карлсон, Бойд)
2:1 – 38 Линдблум (Ворачек)
3:1 – 39 Проворов (Кутюрье, Гудас)
4:1 – 41 Симмондс (Гудас, Хегг)
4:2 – 50 Стивенсон (Врана)
5:2 – 54 Симмондс ()
5:3 – 56 Карлсон (Овечкин, Бэкстрем)
6:3 – 59 Ворачек (Кутюрье)
Айлендерс – Каролина 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Дата проведения
19 марта, 00.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Слэвин (Раск, Нордстрем)
0:2 – 4 Стемпняк ()
1:2 – 30 Бэйли (Таварес, Пулок)
2:2 – 32 Ли (Таварес, Барзэл)
2:3 – 34 Раск (Нордстрем, Слэвин)
3:3 – 48 Ли (Таварес, Бэйли)
3:4 – 53 ван Римсдайк (Ахо, Терявяйнен)
Тампа-Бэй – Эдмонтон 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 00.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Рэтти ()
1:1 – 15 Хедман (Пойнт)
2:1 – 22 Кучеров (Стэмкос)
3:1 – 51 Кучеров ( Миллер, Стэмкос)
Виннипег – Даллас 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 02.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Лайне (Бафлин, Уилер)
1:1 – 21 Янмарк-Нюлен (Питлик, Факса)
2:1 – 22 Чьяро (Лаури, Армия)
3:1 – 26 Лайне (Штястны, Элерс)
3:2 – 37 Бенн (Радулов, Клингберг)
4:2 – 58 Уилер (Шайфли, Копп)
Чикаго – Сент-Луис 4:5 (2:0, 1:2, 1:2)
Дата проведения
19 марта, 02.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Дебринкат (Кит, Шмальц)
2:0 – 19 Дебринкат (Оэстерле, Юрчо)
2:1 – 22 Стеен (Пьетранжело, Данн)
2:2 – 25 Данн (Шенн, Пьетранжело)
3:2 – 39 Кемпф (Кит, Хиностроза)
3:3 – 55 Соботка (Данн, Бродзяк)
4:3 – 56 Дебринкат (Юрчо, Анисимов)
4:4 – 58 Пьетранжело (Данн, Шварц)
4:5 – 63 Берглунд (Пьетранжело, Стеен)
Анахайм – Нью-Джерси 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Дата проведения
19 марта, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Гецлаф ()
2:0 – 6 Сильверберг (Линдхольм, Мэнсон)
2:1 – 30 Палмиери (Холл, Зэйджак)
3:1 – 47 Монтур (Ракелль, Гецлаф)
4:1 – 50 Ракелль (Петтерссон, Фаулер)
4:2 – 50 Марун (Ноусен, Ватанен)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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