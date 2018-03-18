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НХЛ. «Тампа» победила «Эдмонтон» и другие результаты
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
19 марта, 02.30, «United Center»
-
1:0 – 13
Дебринкат (Кит, Шмальц)
-
2:0 – 19
Дебринкат (Оэстерле, Юрчо)
-
2:1 – 22
Стеен (Пьетранжело, Данн)
-
2:2 – 25
Данн (Шенн, Пьетранжело)
-
3:2 – 39
Кемпф (Кит, Хиностроза)
-
3:3 – 55
Соботка (Данн, Бродзяк)
-
4:3 – 56
Дебринкат (Юрчо, Анисимов)
-
4:4 – 58
Пьетранжело (Данн, Шварц)
-
4:5 – 63
Берглунд (Пьетранжело, Стеен)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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