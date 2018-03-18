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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Локомотив» принимает СКА, ЦСКА в гостях у «Йокерита»

19.03.2018 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ

Кубок Гагарина

Второй раунд

Третьи матчи

Локомотив – СКА
Дата проведения
19 марта, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Йокерит – ЦСКА
Дата проведения
19 марта, 19.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

 
 
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КХЛ Кубок Гагарина Второй раунд Третьи матчи Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 0-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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