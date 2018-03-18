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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Локомотив» принимает СКА, ЦСКА в гостях у «Йокерита»
19.03.2018 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Третьи матчи
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ Кубок Гагарина Второй раунд Третьи матчи Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 0-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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