|
НБА. «Торонто» уступил «Оклахома-Сити», «Хьюстон» обыграл в гостях «Миннесоту» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Лидер Востока «Торонто» уступил на своей площадке «Оклахома-Сити» (125:132).
Лидер Запада «Хьюстон» сыграет в гостях с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
18 марта, 20.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
Дерозан (24),
Лаури (22 + 10 передач),
Валанчюнас (10),
Ибака (7),
Ануноби (5) старт;
Райт (15 + 8 передач),
Майлз (15),
Сиакам (10),
Пауэлл (6),
Пелтль (6),
Ногейра (5).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (37 + 13 подборов + 14 передач + 5 потерь),
Адамс (25 + 8 подборов),
Джордж (22 + 5 потерь),
Энтони (15),
Брюэр (10) старт;
Грант (9),
Абринес (6),
Фелтон (5),
Паттерсон (3),
Фергюсон (0),
Хьюстис (0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
-
Гороскоп на 19 марта
12:49, news.21.by
-
Дарья Домрачева победила на этапе в Кубке мира
14:47, Ежедневник
-
Какой сегодня праздник: 19 марта 2018 года
13:42, news.21.by
-
Завод "БелДжи" остается без директора. И.о. - первый замминистра промышленности
16:20, Tut.by
-
"Риски сведены к минимуму". Как и на сколько белорусы могут увеличить свои пенсии. Пояснение от Минтруда
21:36, Tut.by
-
Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве
17:03, Tut.by
-
"Мы своего президента никому не отдадим". Как голосовали на выборах в Брянской области
14:13, Tut.by
-
Налоговая: Поиск попутчиков в соцсетях – это незаконно
20:40, Виртуальный Брест
-
В Бресте свыше 150 противников строительства аккумуляторного завода вышли на центральную площадь
14:26, Tut.by
-
Скрипаля отравили через вентиляцию его BMW
18:58, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Дель Потро отыграл у Федерера 3 матчбола, выиграл 2-й турнир подряд и 1-й «Мастерс»
08:09, Tribuna.com
-
Сергей Ковальчук: «Ввечерком опять на лыжи на Веснянку. В свободное время есть возможность – где-то в настольный теннис поиграл. Есть возможность – где-то в бильярд»
21:10, Tribuna.com
-
Кубок президента. 1/2 финала. «Шахтер» принимает «Юность»
09:00, Tribuna.com
-
КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Локомотив» принимает СКА, ЦСКА в гостях у «Йокерита»
09:12, Tribuna.com
-
НХЛ. «Тампа» победила «Эдмонтон» и другие результаты
08:00, Tribuna.com
-
НБА. «Торонто» уступил «Оклахома-Сити», «Хьюстон» обыграл в гостях «Миннесоту» и другие результаты
08:02, Tribuna.com
-
Мироненков – о Шунто: «Без пяти минут банкрот пытается увести общественное мнение от сути вопроса»
09:16, Tribuna.com
-
Все новости
- Гороскоп на 19 марта 18.03.2018,
news.21.by
- Дарья Домрачева победила на этапе в Кубке мира 18.03.2018,
Ежедневник
- "На свидание я пришла в пижаме". Пять историй любви, которые начались с секса сразу после знакомства 18.03.2018,
Tut.by
- Какой сегодня праздник: 19 марта 2018 года 18.03.2018,
news.21.by
- Дворец республики, отель у цирка и еще шесть дисгармоничных зданий в центре Минска с высоты 18.03.2018,
Tut.by
- Завод "БелДжи" остается без директора. И.о. - первый замминистра промышленности 18.03.2018,
Tut.by
- Плоский живот или тортик? Пять вкусных десертов, которые безопасны для фигуры 18.03.2018,
Tut.by
- Минтруда - про тунеядский декрет, повышение пенсионного возраста и отмену контрактов
13.03.2018,
Tut.by
- Апартаменты с видом на Кремль, особняк у Истры: какую недвижимость оставил легендарный Табаков
14.03.2018,
Tut.by
- "Жена не работает - считает мою зарплату". Как бывший миллионер трудится курьером
16.03.2018,
Tut.by
- "Хотелось получить хоть что-нибудь". Минчанка выиграла машину и подарила ее сыну
15.03.2018,
Tut.by
- 7 причин, по которым Вселенная посылает людей в вашу жизнь
13.03.2018,
Flytothesky
- Знаки зодиака: жизненный урок, который вам предстоит выучить в этом году
14.03.2018,
Flytothesky
- Если вы испытываете мощную симпатию и влечение к человеку, задумайтесь о следующем…
13.03.2018,
Flytothesky
Комментарии