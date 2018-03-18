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НБА. «Торонто» уступил «Оклахома-Сити», «Хьюстон» обыграл в гостях «Миннесоту» и другие результаты

19.03.2018 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Лидер Востока «Торонто» уступил на своей площадке «Оклахома-Сити» (125:132).

Лидер Запада «Хьюстон» сыграет в гостях с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Оклахома-Сити 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35)
Дата проведения
18 марта, 20.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Дерозан (24), Лаури (22 + 10 передач), Валанчюнас (10), Ибака (7), Ануноби (5)  старт; Райт (15 + 8 передач), Майлз (15), Сиакам (10), Пауэлл (6), Пелтль (6), Ногейра (5).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (37 + 13 подборов + 14 передач + 5 потерь), Адамс (25 + 8 подборов), Джордж (22 + 5 потерь), Энтони (15), Брюэр (10)  старт; Грант (9), Абринес (6), Фелтон (5), Паттерсон (3), Фергюсон (0), Хьюстис (0).

Новый Орлеан – Бостон 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13)
Дата проведения
19 марта, 01.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Хьюстон 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22)
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Портленд 109:122 (18:24, 34:34, 29:33, 28:31)
Дата проведения
19 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
 
 
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