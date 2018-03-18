Мироненков – о Шунто: «Без пяти минут банкрот пытается увести общественное мнение от сути вопроса»

Руководитель минского «Торпедо» Михаил Мироненков высказался о председателе клуба Денисе Шунто.

– Благодаря такому пристальному вниманию Шунто к нашему клубу набрало информационных вистов. Сейчас чуть ли не из каждого утюга разносится наше имя. Мы получили бесплатный пиар.

Что касается ситуации с «Крумкачамі», то расскажу, как я ее представляю. Человек, без пяти минут банкрот, пытается увести общественное мнение от сути вопроса. В своих бедах Шунто пытается сделать виновными всех кроме себя. Людей, работающих в клубе и пошедших на саботаж, игроков, которые просто требуют выполнения обязательств по контрактам, федерацию, которая тоже чем-то мешает. Дошло до того, что он стал обвинять и нас в том, что брал займы, которые, может быть, вообще не собирался отдавать. Подчеркну, брал задолго до 2018 года. Мне слабо представляется, каким образом я мог заставлять его и настаивать на распространении какой-то информации в прессе.

Я понимаю, что Денис в сложном положении. Он должен большие деньги многим людям. Вполне возможно, он даже в отчаянье. Единственная возможность спастись от всевозможного вида преследований, может, даже уголовного – найти простачка, который своими деньгами решит его проблемы. Если этого не случится, у Дениса могут быть неприятности, – сказал Мироненков.

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