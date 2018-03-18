﻿ Рейтинг WTA. Саснович – 46-я, Соболенко – 60-я, Лапко – 135-я, Азаренко – 186-я. 21.by
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Рейтинг WTA. Саснович – 46-я, Соболенко – 60-я, Лапко – 135-я, Азаренко – 186-я

19.03.2018 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Серена Уильямс, сыгравшая первый турнир после рождения дочери, вернулась в рейтинг на 491-м месте.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 19 марта 2018

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Симона Халеп (Румыния) 8290
2 (2) Каролин Возняцки (Дания) 7430
3 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) 5970
4 (4) Элина Свитолина (Украина) 5425
5 (6) Алена Остапенко (Латвия) 4971
6 (5) Каролина Плишкова (Чехия) 4905
7 (7) Каролин Гарсия (Франция) 4625
8 (8) Винус Уильямс (США) 4452
9 (9) Петра Квитова (Чехия) 3151
10 (10) Анжелик Кербер (Германия) 3150
11 (19) Дарья Касаткина (Россия) 2940
22 (44) Наоми Осака (Япония) 2105
25 (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1920
27 (19) Светлана Кузнецова (Россия) 1722
36 (37) Екатерина Макарова (Россия) 1355
42 (41) Мария Шарапова (Россия) 1257
43 (24) Елена Веснина (Россия) 1175
46 (49) Александра Саснович (Беларусь) 1146
60 (63) Арина Соболенко (Беларусь) 938
93 (117) Даниэль Коллинс (США) 673
94 (105) София Кенин (США) 663
135 (131) Вера Лапко (Белаурсь) 470
186 (204) Виктория Азаренко (Белаурсь) 305
491 (-) Серена Уильямс (США) 65
 
 
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Серена Уильямс, сыгравшая первый турнир после рождения дочери, вернулась в рейтинг на 491-м месте.

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