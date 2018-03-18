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Рейтинг WTA. Саснович – 46-я, Соболенко – 60-я, Лапко – 135-я, Азаренко – 186-я
19.03.2018 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Серена Уильямс, сыгравшая первый турнир после рождения дочери, вернулась в рейтинг на 491-м месте.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 19 марта 2018
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Серена Уильямс, сыгравшая первый турнир после рождения дочери, вернулась в рейтинг на 491-м месте.
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