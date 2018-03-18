|
Мироненков – о друзьях в АБФФ: «Если человек готов в чем-то обвинять, пусть предоставляет факты. С удовольствием готов с ним встретиться в суде»
19.03.2018 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель минского
– Одно из самых резонансных высказываний Шунто касается того, что в АБФФ есть люди, которые работали с вами в жодинском «Торпедо», ходят на матчи минского «Торпедо» и являются его болельщиками.
– В федерации работает много бывших футболистов минского «Динамо». Они помогают «Динамо»? Наверняка там работает много людей, которым интересен БАТЭ или «Шахтер». И что? Если человек готов в чем-то обвинять, пусть предоставляет факты. Я с удовольствием готов с ним встретиться в суде. Я подожду, когда наберется достаточное количество фактов и поводов, чтобы подать на него в суд. И я знаю, что таких людей много. Денис слишком много говорит. Когда-нибудь эта чаша переполнится, и он скажет то, за что придется отвечать. Поэтому я рад. Жду его реакции на это интервью. Денис, скажи еще что-нибудь.
Я должен оправдываться в том, что я кого-то знаю? Я знаю многих, потому что в белорусском футболе с 2000 года. Так и Денис многих знает. И его можно обвинить в том, что, пользуясь хорошим отношением к нему, он использовал это. Серьезные люди так не делают. Если ему есть что сказать по поводу участия тех или иных людей из федерации в судьбе «Торпедо», хотелось бы послушать предметно, – сказал Мироненков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мироненков – о друзьях в АБФФ: «Если человек готов в чем-то обвинять, пусть предоставляет факты. С удовольствием готов с ним встретиться в суде»
Руководитель минского «Торпедо» Михаил Мироненков ответил на заявления о том, что его команде помогают в АБФФ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии