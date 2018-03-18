Мироненков – о друзьях в АБФФ: «Если человек готов в чем-то обвинять, пусть предоставляет факты. С удовольствием готов с ним встретиться в суде»

Руководитель минского Михаил Мироненков ответил на заявления о том, что его команде помогают в .

– Одно из самых резонансных высказываний Шунто касается того, что в АБФФ есть люди, которые работали с вами в жодинском «Торпедо», ходят на матчи минского «Торпедо» и являются его болельщиками.

– В федерации работает много бывших футболистов минского «Динамо». Они помогают «Динамо»? Наверняка там работает много людей, которым интересен БАТЭ или «Шахтер». И что? Если человек готов в чем-то обвинять, пусть предоставляет факты. Я с удовольствием готов с ним встретиться в суде. Я подожду, когда наберется достаточное количество фактов и поводов, чтобы подать на него в суд. И я знаю, что таких людей много. Денис слишком много говорит. Когда-нибудь эта чаша переполнится, и он скажет то, за что придется отвечать. Поэтому я рад. Жду его реакции на это интервью. Денис, скажи еще что-нибудь.

Я должен оправдываться в том, что я кого-то знаю? Я знаю многих, потому что в белорусском футболе с 2000 года. Так и Денис многих знает. И его можно обвинить в том, что, пользуясь хорошим отношением к нему, он использовал это. Серьезные люди так не делают. Если ему есть что сказать по поводу участия тех или иных людей из федерации в судьбе «Торпедо», хотелось бы послушать предметно, – сказал Мироненков.