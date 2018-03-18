Определились пары полуфиналистов розыгрыша Кубка Беларуси по футболу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий владелец трофея брестское "Динамо" дважды встретится с могилевским "Днепром". Финалист прошлого розыгрыша борисовский БАТЭ будет соперничать с гродненским "Неманом".

Первые полуфинальные встречи состоятся 18 апреля в Бресте и Борисове, ответные поединки за выход в финал пройдут 2 мая в Гродно и Могилеве.

Решающий кубковый поединок состоится 19 мая в Могилеве.-0-