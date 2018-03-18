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Определились пары полуфиналистов розыгрыша Кубка Беларуси по футболу

19.03.2018 12:27 — Новости Спорта | БелТА  
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий владелец трофея брестское "Динамо" дважды встретится с могилевским "Днепром". Финалист прошлого розыгрыша борисовский БАТЭ будет соперничать с гродненским "Неманом".

Первые полуфинальные встречи состоятся 18 апреля в Бресте и Борисове, ответные поединки за выход в финал пройдут 2 мая в Гродно и Могилеве.

Решающий кубковый поединок состоится 19 мая в Могилеве.-0-

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Действующий владелец...
 
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