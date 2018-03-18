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Товарищеский матч Россия – Бразилия будет судить белорусский арбитр Кульбаков

19.03.2018 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Назначены арбитры на товарищеские матчи сборной России.

На игре Россия – Бразилия будет работать судейская бригада из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

На игре Россия – Франция будет работать судейская бригада из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. В роли его ассистентов выступят Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.

Напомним, контрольный матч сборной России с Бразилией состоится 23 марта на стадионе «Лужники», а с Францией – 27 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

 
 
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Назначены арбитры на товарищеские матчи сборной России.
 
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