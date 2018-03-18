Апелляционный комитет АБФФ оставил в силе решения дисциплинарного комитете по лицам, причастным к договорным матчам

Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел апелляции лиц, причастных к договорным матчам и оставил решение дисциплинарного комитета в силе.

По сведениям «Прессбола», в числе подававших апелляции были экс-защитник «Ислочи» и «Нафтана» Юрий Рыжко, а также тренер юношеских команд «Ислочи» Дмитрий Макар.

В отношении них ДК ранее вынес пожизненную дисквалификацию Рыжко и 24-месяченую дисквалификацию Макару.