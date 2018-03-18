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Апелляционный комитет АБФФ оставил в силе решения дисциплинарного комитете по лицам, причастным к договорным матчам

19.03.2018 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел апелляции лиц, причастных к договорным матчам и оставил решение дисциплинарного комитета в силе.

По сведениям «Прессбола», в числе подававших апелляции были экс-защитник «Ислочи» и «Нафтана» Юрий Рыжко, а также тренер юношеских команд «Ислочи» Дмитрий Макар.

В отношении них ДК ранее вынес пожизненную дисквалификацию Рыжко и 24-месяченую дисквалификацию Макару.

 
 
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Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел апелляции лиц, причастных к договорным матчам и оставил решение дисциплинарного комитета в силе.
 
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