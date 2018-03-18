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Игорь Криушенко: «Сказал Саше Глебу: мне важно, чтобы сейчас ты нашел клуб и вернул кондиции»

19.03.2018 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о разговоре с Александром Глебом.

– Глеб говорил, что хотел бы помочь сборной в Лиге наций.

– Общались с Сашей после жеребьевки — вместе летели из Швейцарии. Разговор такой был. Я сказал: мне важно, чтобы сейчас ты нашел клуб и вернул кондиции. И я всегда готов вернуться к этому разговору, – сказал Криушенко.

Ранее стало известно, что Глеб не договорился с «Кайратом» по условиям контракта.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о разговоре с Александром Глебом.
 
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