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Игорь Криушенко: «Сказал Саше Глебу: мне важно, чтобы сейчас ты нашел клуб и вернул кондиции»
19.03.2018 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о разговоре с
– Глеб говорил, что хотел бы помочь сборной в Лиге наций.
– Общались с Сашей после жеребьевки — вместе летели из Швейцарии. Разговор такой был. Я сказал: мне важно, чтобы сейчас ты нашел клуб и вернул кондиции. И я всегда готов вернуться к этому разговору, – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о разговоре с Александром Глебом.
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