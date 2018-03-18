Игорь Криушенко: «Сказал Саше Глебу: мне важно, чтобы сейчас ты нашел клуб и вернул кондиции»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о разговоре с .

– Глеб говорил, что хотел бы помочь сборной в Лиге наций.

– Общались с Сашей после жеребьевки — вместе летели из Швейцарии. Разговор такой был. Я сказал: мне важно, чтобы сейчас ты нашел клуб и вернул кондиции. И я всегда готов вернуться к этому разговору, – сказал Криушенко.

Ранее стало известно , что Глеб не договорился с «Кайратом» по условиям контракта.