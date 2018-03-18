Игорь Криушенко: «Словения – уровень, к которому на данном этапе мы должны стремиться»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о предстоящих матчах с Азербайджаном и Словенией.

- Чем могут быть полезны для сборной матчи с Азербайджаном и Словенией?

– Азербайджан – команда примерно такого уровня, с какими нам предстоит играть в Лиге наций и бороться за выход из группы. Достаточно быстрая, техничная, старается играть в контроль мяча. В составе есть даже ассимилированный бразилец.

Словения выше по классу, чем Азербайджан. Достаточно крепкая европейская команда. Уровень, к которому на данном этапе мы должны стремиться, – сказал Криушенко.

Напомним, утром 20 марта сборная Беларуси отправится в Баку. Первый из двух выездных спаррингов состоится 23 марта на стадионе «Олимпийский» и начнется в 19.00 по белорусскому времени. 25 марта сборная Беларуси совершат перелет в Любляну, где 27 числа встретятся со Словенией. Противостояние на стадионе «Стожице» начнется в 21.15 по белорусскому времени.