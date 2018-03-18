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Сборная Беларуси U-25 проведет спарринги с Китаем
19.03.2018 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
21-летний нападающий «Могилева» Иван Коташенко вызван в сборную Беларуси для игроков не старше 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба могилевчан. В этом сезоне Коташенко набрал 30 (13 + 17) очков в 39 матчах.
Сборная под руководством Александра Рядинского и Владимира Меленчука отправится в Китай, где, скорее всего, проведет два товарищеских матча с национальной дружиной этой страны.
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21-летний нападающий «Могилева» Иван Коташенко вызван в сборную Беларуси для игроков не старше 25 лет.
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