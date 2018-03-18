ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Минск» и тбилисское «Динамо» проведут переговоры о сотрудничестве

19.03.2018 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Юношеская команда ФК «Минск» 2003 г.р. под руководством Виталия Тараканова, завтра отправится в Грузию, где проведет два товарищеских матча со сверстниками из академии тбилисского «Динамо». Игры пройдут 22 и 23 марта в рамках мероприятий, посвященных Дням Минска в Тбилиси.

Также «Минск» и «Динамо» проведут переговоры о сотрудничестве. О сфере возможного взаимодействия клубов ничего не сообщается. Кроме того, будет организована презентация международного турнира Minsk Cup 2018, который пройдет летом в столице Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Жан-Патрык Абуна: «На маю думку, перамога ў супрацьстаянні з БАТЭ павінна быць за намі!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика