«Минск» и тбилисское «Динамо» проведут переговоры о сотрудничестве

Юношеская команда ФК «Минск» 2003 г.р. под руководством Виталия Тараканова, завтра отправится в Грузию, где проведет два товарищеских матча со сверстниками из академии тбилисского «Динамо». Игры пройдут 22 и 23 марта в рамках мероприятий, посвященных Дням Минска в Тбилиси.

Также «Минск» и «Динамо» проведут переговоры о сотрудничестве. О сфере возможного взаимодействия клубов ничего не сообщается. Кроме того, будет организована презентация международного турнира Minsk Cup 2018, который пройдет летом в столице Беларуси.