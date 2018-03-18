БелаПАН отказался подавать заявку на аккредитацию на домашние матчи БАТЭ

Белорусское частное агентство новостей (БелаПАН) не будет подавать заявку на получение аккредитации на домашние матчи БАТЭ в сезоне-2018. Ранее от этого отказалась «Трибуна».

С этого сезона БАТЭ устанавливает ряд новых правил для аккредитованных журналистов. Ознакомиться с нововведениями можно здесь .