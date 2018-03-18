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БелаПАН отказался подавать заявку на аккредитацию на домашние матчи БАТЭ

19.03.2018 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусское частное агентство новостей (БелаПАН) не будет подавать заявку на получение аккредитации на домашние матчи БАТЭ в сезоне-2018. Ранее от этого отказалась «Трибуна». 

С этого сезона БАТЭ устанавливает ряд новых правил для аккредитованных журналистов. Ознакомиться с нововведениями можно здесь.  

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусское частное агентство новостей (БелаПАН) не будет подавать заявку на получение аккредитации на домашние матчи БАТЭ в сезоне-2018.
 
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