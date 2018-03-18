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Мартен Фуркад: «Бойкот – не мой выбор. Я хочу соревноваться»
19.03.2018 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что этап Кубка мира в Тюмени будет удачным.
«Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон.
– «Жемчужина Сибири» достойна финала Кубка мира?
– Конечно. Это замечательная арена. Я уверен, что в Тюмени пройдут великолепные соревнования.
– Что вы думает о бойкоте этапа Кубка мира в России со стороны США, Канады и Чехии?
– Не хочу это комментировать. Думаю, что каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться», – рассказал Фуркад.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что этап Кубка мира в Тюмени будет удачным.
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