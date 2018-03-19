«Торпедо» и «Луч» планируют играть на СОК «Олимпийский», если стадион получит допуск

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин рассказал, где команда будет проводить домашние матчи высшей лиги.

— Где будет играть «Торпедо»?

— Сейчас в Минске к приему матчей высшей лиги допущены лишь «Трактор» и стадион ФК «Минск» по улице Маяковского. На СОКе «Олимпийский” вовсю ведутся работы, чтобы он тоже соответствовал нужным критериям. У нас есть предварительная договоренность с руководством спорткомплекса. Если его успеют подготовить к началу чемпионата, то будем играть там — наравне с «Лучом”.

— Почему?

— Во-первых, на Маяковского уже принимают соперников «Ислочь» и «Минск». Во-вторых, нужно учитывать и ценовую политику — аренда «Олимпийского» должна быть дешевле. В-третьих, туда проще добираться нашим болельщикам. Этот стадион для них доступнее. К слову, рассматриваем и вариант выступать на «Тракторе». Не круглый год, а, скажем, летом. Если на улице тридцать градусов жары, играть на синтетике нецелесообразно. К тому же мы с «Трактором» связаны исторически — раньше проводили там домашние матчи. Плюс он еще ближе к автозаводу, чем СОК.

— А как быть с «Торпедо», на котором играли в первой лиге?

— Мы предлагали сделать собственные вложения, чтобы довести стадион до ума. Но нам не пошли навстречу. Основная трибуна там давно в аварийном состоянии. Ее необходимо снести, чтобы на этом месте возвести новую. Поэтому «Торпедо» планируем использовать как тренировочное поле. Дубль же будет играть на «Олимпийском», – сказал Салангин.