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Белорусская теннисистка Вера Лапко победила на старте турнира в Майами

20.03.2018 07:06 — Новости Спорта | БелТА  
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Майами стартовал квалификационный этап теннисного турнира категории "Премьер" с призовым фондом $7,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Вера Лапко (135-й номер мирового рейтинга) встречалась с японкой Куруми Нарой (95) и выиграла - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Теперь в решающем поединке за попадание в основную сетку соперницей Веры Лапко будет немецкая теннисистка Андреа Петкович (111).

Еще три белоруски - Виктория Азаренко (186), Александра Саснович (46) и Арина Соболенко (60) - начнут турнир сразу с основного этапа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Майами стартовал квалификационный этап теннисного турнира категории "Премьер" с призовым фондом $7,9 млн, сообщает...
 
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