|
Белорусская теннисистка Вера Лапко победила на старте турнира в Майами
20.03.2018 07:06 — Новости Спорта | БелТА
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Майами стартовал квалификационный этап теннисного турнира категории "Премьер" с призовым фондом $7,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска Вера Лапко (135-й номер мирового рейтинга) встречалась с японкой Куруми Нарой (95) и выиграла - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
Теперь в решающем поединке за попадание в основную сетку соперницей Веры Лапко будет немецкая теннисистка Андреа Петкович (111).
Еще три белоруски - Виктория Азаренко (186), Александра Саснович (46) и Арина Соболенко (60) - начнут турнир сразу с основного этапа.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Майами стартовал квалификационный этап теннисного турнира категории "Премьер" с призовым фондом $7,9 млн, сообщает...
|
Архив (Новости Спорта)