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Леонид Слуцкий: «В Англии тренер – босс, в России – физрук»

20.03.2018 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий, который летом возглавит голландский «Витесс», поделился впечатлениями от работы в английском клубе.

Российский специалист возглавил «тигров» в июне прошлого года. Под его руководством команда в 20 матчах чемпионшипа одержала 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.

На момент отставки Слуцкого в начале декабря «Халл» находился на 20-м месте в таблице, в 3 очках от зоны вылета. Сейчас, после 38 туров, клуб занимает 18-ю строчку.

«Для английских футболистов тренер – это вершина, босс. Они не подвергают сомнению любые твои решения. Скажешь им бегать 20 часов – будут бегать. Проще во всех смыслах. Для них тренер изначально сверхуважаемый человек. У нас – физрук. Почему у нас физруков так не любят, непонятно.

Были потрясающие вещи с болельщиками. Стоило мне прийти на ярмарку в Халле – это было целое событие. Когда меня уволили – недолго музыка играла – я в последний день пошел по пешеходной улице, чтобы купить чемодан. Все, кто сидели в кафе на улице, высыпали, стали дарить подарки, открытки. Болельщики оказались душками, которые до сих пор пишут теплые слова в социальных сетях.

Для них не столь важен результат, они говорили слово «enjoy». Мы проиграли «Бристолю». Вели 2:0, проиграли 2:3. Они мне говорили: «Спасибо за игру». Я сказал: «Мы же проиграли вчера». Они говорят: «Да, но вы доставили нам удовольствие».

Для них важно получить эмоции от матча, кучу голов», – сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

 
 
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Бывший главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий, который летом возглавит голландский «Витесс», поделился впечатлениями от работы в английском клубе.
 
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