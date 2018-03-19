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Юрий Кендыш: «Очень благодарен Капскому. Он еще сильнее закалил мой характер – огромное спасибо ему за это»

20.03.2018 07:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш рассказал о разговоре, который состоялся между ним и Анатолием Капским после перехода хавбека в «Шериф». 

«Это была телефонная беседа.Всегда приятно, когда такой человек лестно отзывается о тебе. Главное сказал, что игрок-то неплохой :) Я бы хотел оставить этот разговор между нами, потому что он достаточно личный. Я очень благодарен Анатолию Анатольевичу, потому что характер закаляется с каждым годом. Свою лепту внес и Анатолий Анатольевич: он еще сильнее закалил мой характер – огромное спасибо ему за это», – сказал Кендыш. 

Анатолий Капский: «Может быть, я где-то был несправедлив к Кендышу»

 
 
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Экс-полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш рассказал о разговоре, который состоялся между ним и Анатолием Капским после перехода хавбека в «Шериф».
 
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