Юрий Кендыш: «Очень благодарен Капскому. Он еще сильнее закалил мой характер – огромное спасибо ему за это»

Экс-полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш рассказал о разговоре , который состоялся между ним и Анатолием Капским после перехода хавбека в «Шериф».

«Это была телефонная беседа.Всегда приятно, когда такой человек лестно отзывается о тебе. Главное сказал, что игрок-то неплохой :) Я бы хотел оставить этот разговор между нами, потому что он достаточно личный. Я очень благодарен Анатолию Анатольевичу, потому что характер закаляется с каждым годом. Свою лепту внес и Анатолий Анатольевич: он еще сильнее закалил мой характер – огромное спасибо ему за это», – сказал Кендыш.

Анатолий Капский: «Может быть, я где-то был несправедлив к Кендышу»