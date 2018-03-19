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Юрий Кендыш: «Очень благодарен Капскому. Он еще сильнее закалил мой характер – огромное спасибо ему за это»
20.03.2018 07:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш рассказал о
«Это была телефонная беседа.Всегда приятно, когда такой человек лестно отзывается о тебе. Главное сказал, что игрок-то неплохой :) Я бы хотел оставить этот разговор между нами, потому что он достаточно личный. Я очень благодарен Анатолию Анатольевичу, потому что характер закаляется с каждым годом. Свою лепту внес и Анатолий Анатольевич: он еще сильнее закалил мой характер – огромное спасибо ему за это», – сказал Кендыш.
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Юрий Кендыш: «Очень благодарен Капскому. Он еще сильнее закалил мой характер – огромное спасибо ему за это»
Экс-полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш рассказал о разговоре, который состоялся между ним и Анатолием Капским после перехода хавбека в «Шериф».
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