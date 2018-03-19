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Навоша о положении БАТЭ об аккредитации: «Стоило бы представить клубу возможность позаниматься своей деятельностью без лишних свидетелей»
20.03.2018 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель Sports.ru Дмитрий Навоша высказался по поводу положения БАТЭ об аккредитации журналистов.
«Долгая жизнь внутри искривленной реальности (которой полно в наших странах) – серьезный интеллектуальный челлендж. Вот и главный белорусский футбольный клуб БАТЭ не справился, реально двинулись кукухой. Вписали в свое новое «положение об аккредитации журналистов на матчи» требования типа «не распространять материалы негативного характера, содержащие бездоказательную критику сотрудников ООО «ФК БАТЭ» и еще немало схожего треша, противоречащего законам страны. Нарушителей предполагается штрафовать; странно еще, что не пороть.
(«А что, так можно было?», – пишет в коментах пресс-атташе украинского «Шахтера»)
Белорусская «Трибуна» отказывается подавать заявки на аккредитацию, пока эти позорные условия аккредитации не будут сняты. В стране есть еще примерно полтора спортивных медиа – может, кто и согласится. Надеюсь, что нет – стоило бы представить БАТЭ возможность позаниматься своей деятельностью без лишних свидетелей.
Друзья, люди в телевизоре творят много дичи, «время сейчас тяжелое», за океаном вообще линчуют негров. Но это не повод. Не будьте как БАТЭ», – написал Навоша в своем статусе на Sports.ru.
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Навоша о положении БАТЭ об аккредитации: «Стоило бы представить клубу возможность позаниматься своей деятельностью без лишних свидетелей»
Руководитель Sports.ru Дмитрий Навоша высказался по поводу положения БАТЭ об аккредитации журналистов.
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