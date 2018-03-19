Андрей Салангин: «Подготовлены все документы для включения «Минск-Арены» в состав учредителей «Торпедо», но пока клуб сугубо частный»

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин рассказал, что клуб был частным, однако сейчас одним из учредителей станет «Минск-Арена».

— Каков бюджет клуба?

— В первой лиге он был не самым большим — примерно таким же, как у «Белшины». В этом сезоне расходы, понятно, увеличатся. Но владелец клуба Михаил Мироненков готов вкладывать в «Торпедо» деньги. И понимает, какие затраты предстоят в высшей лиге.

— В Жодино у него был контрольный пакет акций клуба — 51 процент. А сейчас?

— «Торпедо» принадлежит Михаилу Николаевичу полностью. Сегодня подготовлены документы для включения «Минск-Арены» в состав учредителей клуба. Но пока он сугубо частный, – сказал Салангин.