Ольга Корбут: «Почти все деньги, вырученные от продажи медалей, отдала в детский госпиталь и в приют собакам и котам»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут рассказала, почему продала медали.

- Что только не писали про вас…

– Я была шокирована. Я жила в США 15 лет до продажи медалей. Говорили: бездомная, есть не на что, чуть не попалась на воровстве. Все было.

- Откуда это береться?

– Зависть. Если эти медали приносят кому-то счастье, почему они должны валяться у меня в мешке? У меня были с ними проблемы. Я их забывала, задерживали самолеты несколько раз, пока проверяли, что это такое. Все продала. Одна медаль, правда, в музее в Москве. Я связывалась с ними, они не дали мне ответа.

Говорю: мы их в могилу заберем что ли? Давай продадим. Зачем они мне?

- Говорили, что 180 тысяч долларов выручили.

– Какие-то деньги я оставила, но почти все отдала в детский госпиталь и в приют собакам и котам. Помогла своей семье. Вы знаете, я настолько счастлива, что я кому-то помогла, – сказала Корбут в программе «Пусть говорят» на канале ОНТ.

Ольга Корбут: «Русские СМИ сказали, что я продала медали, потому что разорилась. Это ложь!»