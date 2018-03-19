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Егор Филипенко: «Я бы с большим удовольствием вернулся в БАТЭ, но не очень хочу возвращаться в чемпионат Беларуси»
20.03.2018 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Егор Филипенко рассказал, что не хочет возвращаться в чемпионат Беларуси.
– Глядя на твое положение в «Маккаби», казалось, что скоро ты вернешься на отогрев в БАТЭ. Этой зимой мог оказаться в Борисове?
– У меня хорошие отношения с Анатолием Анатольевичем. Зимой разговаривал с ним, но не хотел бы вдаваться в подробности беседы.
– Почему все-таки не вернулся в БАТЭ?
– Я бы с большим удовольствием вернулся в БАТЭ, но не очень хочу возвращаться в чемпионат Беларуси. Вот и весь ответ, – сказал Филипенко.
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Егор Филипенко: «Я бы с большим удовольствием вернулся в БАТЭ, но не очень хочу возвращаться в чемпионат Беларуси»
Белорусский защитник Егор Филипенко рассказал, что не хочет возвращаться в чемпионат Беларуси.
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