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Егор Филипенко: «Я бы с большим удовольствием вернулся в БАТЭ, но не очень хочу возвращаться в чемпионат Беларуси»

20.03.2018 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Егор Филипенко рассказал, что не хочет возвращаться в чемпионат Беларуси.

– Глядя на твое положение в «Маккаби», казалось, что скоро ты вернешься на отогрев в БАТЭ. Этой зимой мог оказаться в Борисове?

– У меня хорошие отношения с Анатолием Анатольевичем. Зимой разговаривал с ним, но не хотел бы вдаваться в подробности беседы.

– Почему все-таки не вернулся в БАТЭ?

– Я бы с большим удовольствием вернулся в БАТЭ, но не очень хочу возвращаться в чемпионат Беларуси. Вот и весь ответ, – сказал Филипенко.

Егор Филипенко: «После Швеции Криушенко говорил, что нужно быть мужиками. Напоминаю ему об этом»

 
 
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Белорусский защитник Егор Филипенко рассказал, что не хочет возвращаться в чемпионат Беларуси.
 
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